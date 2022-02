US-Anleihen geben im späten Handel Tagesgewinne zum Teil ab

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späteren Handelsverlauf einen Teil ihrer Auftaktgewinne wieder abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,05 Prozent auf 126,64 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,95 Prozent. Am Dienstag war sie noch auf 1,96 Prozent gestiegen und hatte damit das Niveau von 2019 erreicht.

Die Geldpolitik bleibt das bestimmende Thema am Anleihemarkt. Zuletzt bestätigte Mary Daly, regionale Fed-Präsidentin von San Francisco, dass die US-Notenbank (Fed) wohl im März die Zinswende einleiten werde, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Voraussetzung sei, dass die Konjunkturdaten nicht deutlich negativ überraschten. Am Freitag hatte ein starker US-Arbeitsmarktbericht für Januar den Handlungsdruck erhöht und die Renditen angetrieben./ck/he