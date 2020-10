US-Anleihen geben im späteren Handelsverlauf nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im Handelsverlauf nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) büßte 0,32 Prozent auf 138,38 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 0,836 Prozent. Die Anleger zeigten sich nach dem jüngsten Kursrutsch an der Wall Street wieder risikofreudiger und griffen verstärkt bei Aktien zu./ck/he