US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) verlor zuletzt 0,27 Prozent auf 134,47 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,217 Prozent. Händler verwiesen auf die wieder stärker gestiegene Zuversicht am New Yorker Aktienmarkt, der am Donnerstag Gewinne verbuchte.

Konjunkturdaten aus den USA fielen in etwa wie erwartet aus und verliehen dem Handel keine größeren Impulse. In der vergangenen Woche waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gesunken. Am Markt richtet sich das Interesse nun auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli, der am Freitag auf dem Programm steht./jkr/jsl/he/ajx/he