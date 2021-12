US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch ins Minus gerutscht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab im Handelsverlauf um 0,32 Prozent auf 130,19 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 1,55 Prozent.

Die US-Anleihen vollzogen damit die Verluste an den europäischen Anleihemärkten nach. Börsianer verwiesen als Belastung auf die nach wie vor gute Grundstimmung an den Aktienbörsen dies- und jenseits des Atlantiks, auch wenn die Jahresendrally zuletzt etwas an Schwung verloren habe./la/jsl/edh/he