US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. In einem nervösen Umfeld, das an den New Yorker Börsen erneut von schwankenden Aktienmärkten geprägt war, konnten die Anleihen keine weiteren Gewinne mehr einfahren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,29 Prozent auf 128,14 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 1,78 Prozent.

Am Anleihemarkt richtet sich der Fokus aktuell auf die geopolitischen Spannungen rund um die Ukraine - mit dem Westen auf der einen und Russland auf der anderen Seite. Zudem gerät die US-Geldpolitik zunehmend in den Blick. Die US-Notenbank wird am Mittwoch ihre Entscheidungen bekanntgeben. Sie dürfte den Startschuss für Zinserhöhungen ab März geben, um der hohen Inflation zu begegnen.

Als im Handelsverlauf erfreuliche Konjunkturdaten aus den USA kamen, geriet der Kurs des T-Note-Future unter Druck. Die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich im Januar weniger stark eingetrübt als befürchtet. Zeitgleich wurden auch die Anleger am erneut sehr schwach gestarteten Aktienmarkt wieder mutiger - und so sank das Interesse an den US-Anleihen, die eher als Zuflucht in unseren Börsenzeiten gelten./tih/he