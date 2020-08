US-Anleihen geben überwiegend nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch überwiegend an die Kursverluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Besser als erwartet ausgefallene Daten zum Auftragseingang in den USA sorgten anfangs bereits für neuen Verkaufsdruck bei den Festverzinslichen. Riskantere Anlagen wie Aktien waren dagegen gefragt, Anleger waren vor allem im US-Technologiesektor euphorisch.

Zuletzt hatten mehrfach besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Kauflaune bei amerikanischen Staatsanleihen gebremst. So waren zum Beispiel Daten vom US-Immobilienmarkt trotz der Folgen der Corona-Krise unerwartet stark ausgefallen.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,15 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,29 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,69 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 13/32 Punkte auf 99 4/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,41 Prozent./ajx/he