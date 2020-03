US-Anleihen im frühen Handel wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel vergleichsweise wenig bewegt. Unerwartet starke Konjunkturdaten aus China konnten vorerst nicht für spürbar mehr Risikofreude an den US-Märkten sorgen.

Im März hatte sich die Stimmung in chinesischen Unternehmen überraschend stark verbessert und die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung nach der Corona-Krise geweckt. In den USA überwiegen hingegen die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Krise, während sich das Virus in der größten Volkswirtschaft der Welt weiter ungebremst verbreitet. Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 8/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,24 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,40 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere kletterten um 4/23 Punkte auf 107 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,71 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 10/32 Punkte auf 116 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,33 Prozent./jkr/ssc/he