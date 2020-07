US-Anleihen im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag überwiegend Kursverluste verzeichnet. An den Finanzmärkten überwog die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung nach dem Einbruch in der Corona-Krise, während die Sorge vor neuen Corona-Infektionswellen etwas in den Hintergrund trat. Dadurch legten die weltweiten Aktienmärkte einschließlich der US-Börsen kräftig zu und setzten die festverzinslichen Papiere unter Druck.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,16 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,31 Prozent. Richtungsweise zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 90 14/32 Punkte und rentierten mit 0,68 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 14/32 Punkte auf 95 8/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,45 Prozent./edh/fba