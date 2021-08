US-Anleihen können Vorsprung halten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Donnerstag ihre anfänglichen Kursgewinne im Handelsverlauf weitgehend gehalten. Gestützt wurden sie von einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten, die für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) notierte zuletzt 0,21 Prozent höher bei 134,42 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen sank im Gegenzug auf 1,24 Prozent.

Die Sorge vor der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und Hinweise auf einen möglichen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed im laufenden Jahr dämpften die Risikofreude der Anleger./jkr/edh/stw