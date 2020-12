US-Anleihen: Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag Kursgewinne verbucht. Im Gegensatz zum Montag hielten sich die Bewegungen diesmal in Grenzen, Börsianer verwiesen auf den abflauenden Handel vor den Weihnachtsfeiertagen.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,13 Prozent auf 137,98 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,921 Prozent. Weiterhin stützt die Sorge vor den Folgen der raschen Ausbreitung der neuen Coronavirus-Mutation in Großbritannien die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren. Befürchtet wird, dass Lockdown-Maßnahmen noch einmal verschärft werden könnten. Die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich zudem im Dezember überraschend deutlich eingetrübt./la/ajx/fba