US-Anleihen: Kursgewinne bröckeln im Handelsverlauf etwas ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Im Verlauf gaben sie allerdings einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Angesichts der Turbulenzen an den Rohölmärkten und der Verunsicherung durch die Corona-Krise zeigten sich Anleger insgesamt risikoscheu und flüchteten in als sicher empfundene Anlagen wie amerikanische Staatsanleihen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 11/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,199 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 100 25/32 Punkte zu und rentierten mit 0,336 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen kletterten um 10/32 Punkte auf 108 26/32 Punkte und rentierten mit 0,574 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren stiegen um 1 13/32 Punkte auf 120 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,167 Prozent./ck/he