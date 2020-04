US-Anleihen: Kursgewinne - Ölpreis-Turbulenzen verunsichern

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn gestiegen. Marktteilnehmer verwiesen auf die Turbulenzen an den Rohölmärkten und die Verunsicherung durch die Corona-Krise. Als sicher empfundene Anlagen wie amerikanische Staatsanleihen waren daher gefragt.

Die Ölpreise stehen massiv unter Druck. Ein US-Terminkontrakt für Mai war am Montag erstmals in den negativen Bereich gesunken. Am Dienstag breiteten sich die Turbulenzen auf andere Marktsegmente des Ölmarkts aus. Fachleute begründen die Entwicklung mit einem giftigen Gemisch aus einer krisenbedingt stark fallenden Nachfrage und einem viel zu hohem Angebot. Zudem sind die Rohöllager überfüllt. Die meist mittelständischen Ölförderunternehmen in den USA sind oft hochverschuldet. Bei großen Kreditausfällen drohen auch Gefahren für die Finanzmärkte. Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 11/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,189 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 4/32 Punkte auf 100 28/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,315 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 19/32 Punkte auf 109 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,542 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 2 17/32 Punkte auf 121 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,125 Prozent./jsl/bgf/he