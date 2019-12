US-Anleihen: Kursgewinne - Schwache US-Daten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag zu Handelsbeginn gestiegen. Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Anleihen etwas. In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im November so stark wie seit einen halben Jahr nicht mehr gefallen. Der Auftragseingang fiel gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet. Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen zu den Verkäufen neuer Häuser veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,632 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 98 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,79 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere legetn um 4/32 Punkte auf 98 20/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,903 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 13/32 Punkte auf 101 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,323 Prozent./jsl/bgf/mis