US-Anleihen: Kursverluste etwas ausgeweitet - Starker Aktienmarkt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Verlauf noch etwas stärker nachgeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,43 Prozent auf 130,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 1,49 Prozent.

Der deutlich erholte New Yorker Aktienmarkt belastete die Anleihen. Für etwas Zuversicht sorgte die Nachricht, dass US-Präsident Joe Biden mit Senator Joe Manchin noch einmal über sein Billionen Dollar schweres Klima- und Sozialpaket sprechen will. Bisher blockiert der demokratische Senator Bidens Pläne.

Neben der ungewissen Zukunft des Pakets hatte die schnelle Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron zuletzt für Verunsicherung gesorgt. Schätzungen zufolge entfielen rund 73 Prozent der neuen Corona-Fälle in den USA in der vergangenen Woche auf Omikron. Ein abermaliges Herunterfahren des öffentlichen Lebens wird in den Vereinigten Statten allerdings nicht erwartet./jsl/bgf/jha/ajx/he