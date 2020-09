US-Anleihen: Kursverluste im Zuge erholter Aktienmärkte

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach dem Anstieg am Vortag meist wieder nachgegeben. Während die Stimmung an den Aktienmärkten nach dem jüngsten Ausverkauf besser wurde, sank das Interesse der Anleger an den US-Rentenpapieren wieder. Diese gelten in unruhigen Börsenzeiten, wie sie am Vortag noch herrschten, als sicherer Hafen der Anleger. Nun erholten sich die Aktienkurse aber wieder deutlich.

Konjunkturdaten standen zur Wochenmitte aus den USA keine auf der Agenda. Am Donnerstag wird es dann wieder spannender, wenn wöchentliche Arbeitslosenzahlen veröffentlicht werden, die in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen haben. Außerdem wird an den Finanzmärkten gespannt auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank gewartet.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,145 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 2/32 auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,280 Prozent. Richtungweisende Zehnjährige verloren 8/32 auf 99 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,705 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 30/32 Punkte auf 97 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,461 Prozent./tih/jha/