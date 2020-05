US-Anleihen: Kursverluste in längeren Laufzeiten - Kurzläufer unverändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag in kürzeren Laufzeiten kaum bewegt. Nur in längeren Laufzeiten fielen etwas die Kurse und stiegen umgekehrt die Renditen. Dabei bremste die positive Tendenz an den US-Aktienmärkten etwas das Interesse an den Rentenpapieren. Erwartete Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise sorgen derzeit bei Anlegern wieder für etwas mehr Zuversicht.

Konjunkturell blieben aktuelle US-Daten auch am Dienstag wieder vom Virus geprägt. Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im April stark eingetrübt, allerdings weniger stark als von Experten befürchtet. Der entsprechende ISM-Einkaufsmanagerindex fiel mit 41,8 Zählern auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise im Jahr 2009. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärken Rückgang auf im Schnitt 38,0 Punkte gerechnet.

Zweijährige US-Anleihen verharrten bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,182 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 100 1/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,364 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 6/32 Punkte auf 107 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,652 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1 11/32 Punkte auf 116 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,326 Prozent./tih/he