US-Anleihen: Kursverluste nach soliden Arbeitsmarktdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Händler nannten robuste Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt als Grund für die schwächere Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,10 Prozent auf 131,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug bei 1,59 Prozent.

Neue Daten vom US-Jobmarkt deuteten auf eine anhaltende Erholung vom Corona-Einbruch hin. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen weiter zurück, während der Dienstleister ADP für Mai einen Stellzuwachs in der Privatwirtschaft um fast eine Million meldete. Der Bericht gilt als Indikator für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung.

Im weiteren Verlauf veröffentlicht das Institut ISM seinen vielbeachteten Stimmungsindikator für die Dienstleister. Es wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet./bgf/fba