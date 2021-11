US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,07 Prozent auf 130,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 1,61 Prozent.

Robuste US-Konjunkturdaten belasteten die als sicher geltenden Anleihen. Der US-Einzelhandel hat seine Umsätze im Oktober deutlicher ausgeweitet als erwartet. Die Erlöse sind gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent gestiegen, während Volkswirte lediglich mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent gerechnet hatten. "Der Verbraucher bleibt somit eindeutig eine robuste Stützsäule für die Ökonomie in Nordamerika", kommentierte Tobias Basse, Volkswirt bei Nord/LB. Zudem hat sich die US-Industrie im Oktober von den Folgen des schweren Hurrikans Ida erholt. Nach einem Rückgang der Gesamtproduktion um 1,3 Prozent im September stieg die Herstellung im Oktober um 1,6 Prozent. Unterdessen signalisieren die US-Einfuhrpreise einen anhaltend hohen Preisdruck im Oktober./jsl/bgf/he