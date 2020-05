US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn - Zuversicht an den Märkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Die Zuversicht an den Finanzmärkten belastet die als sicher geltenden US-Bonds. So wird der US-Aktienmarkt freundlich erwartet. Die Märkte spekulieren auf weitergehende Öffnungen der Wirtschaft in der Corona-Krise. Auch das von der EU-Kommission vorgeschlagene Hilfspaket mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro sorgte international für Zuversicht. Kritische Äußerungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber China bewegten den Markt nicht.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,180 Prozent. Fünfjährige Papiere gaben um 2/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte nach. Sir rentierten mit 0,365 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere verloren 3/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,706 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 7/32 Punkte auf 94 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,455 Prozent.

In den USA stehen im weiteren Handelsverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten an. Die US-Notenbank wird jedoch ihren Konjunkturbericht (Beige Book) veröffentlichen. Die jüngsten Auswirkungen der Corona-Krise stehen hier im Fokus./jsl/bgf/jha/