US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,07 Prozent auf 132,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe stieg im Gegenzug auf 1,47 Prozent.

Der Auftakt am Anleihemarkt verlief eher lustlos. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Die Anleger warten unter anderem auf Äußerungen der US-Handelsbeauftragte Katherine Tai. Es geht um die Strategie der US-Regierung im Handelskonflikt mit China. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt liegen seit der Amtszeit des Ex-Präsidenten Donald Trump im Clinch miteinander.

An Konjunkturdaten stehen nur wenige Zahlen auf dem Programm, die für Aufmerksamkeit sorgen könnten. Es werden Auftragszahlen aus der US-Industrie erwartet. Es äußern sich daneben einige ranghohe Notenbanker./bgf/jsl