US-Anleihen legen etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Als Kursstütze erwies sich die mäßige Stimmung an den Aktienmärkten. Konjunkturdaten fielen derweil unspektakulär aus. Richtungweisende Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren gewannen 1/32 Punkt auf 95 25/32 Punkte und rentierten mit 1,59 Prozent.

Das chronische Handelsdefizit der USA stieg im März auf einen Rekordwert. Analysten hatten die Entwicklung jedoch erwartet. Die Aufträge für US-Industrieunternehmen legten im März gegenüber dem Vormonat etwas stärker zu als von Analysten erwartet. Allerdings fiel der Rückgang im Februar geringer aus als zunächst ermittelt./gl/he