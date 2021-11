US-Anleihen legen im späten Handel zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Rentenmarkt ist am Dienstag die Nachfrage nach US-Staatsanleihen als sichere Anlageform gestiegen. Insbesondere die Furcht vor der Omikron-Variante des Coronavirus war der Auslöser. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im späten Handel um 0,41 Prozent auf 131,81 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,44 Prozent.

Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, dass die US-Notenbank (Fed) ihre Geldpolitik trotz neuer Corona-Ängste rascher straffen könnte als bisher erwartet, hatten zwischenzeitlich für deutlichere Ausschläge in die andere Richtung gesorgt. Zuletzt ließ dieser Einfluss aber wieder ein Stück weit nach. Powell nährte auch Zweifel an der Sichtweise, dass die derzeit hohe Inflation eine lediglich übergangsweise Angelegenheit sei./ck/mis