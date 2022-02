US-Anleihen legen kräftig zu - Sorgen vor Eskalation des Ukraine-Konflikts

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre Kursgewinne im Handelsverlauf ausgebaut. Am Rentenmarkt wurde auf die zunehmenden Spannungen im Ukraine-Konflikt verwiesen. Anleger flüchteten daher aus Aktien in sicherere Häfen wie etwa Anleihen, hieß es. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,51 Prozent auf 126,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere sank auf 1,94 Prozent. Am Vortag war sie mit bis zu 2,05 Prozent auf den höchsten Stand seit gut zweieinhalb Jahren gestiegen.

Wie der Nationale US-Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte, sehen die Vereinigten Staaten weiterhin Anzeichen für eine russische Eskalation. Dabei verwies er auch auf neue russische Truppen, die an der ukrainischen Grenze einträfen. "Wir befinden uns in einem Zeitfenster, in dem eine Invasion jederzeit beginnen könnte, sollte sich (der russische Präsident) Wladimir Putin dazu entschließen, sie anzuordnen", sagte er im Weißen Haus und hält einen Einmarsch noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele am Sonntag nächster Woche für möglich./ck/he