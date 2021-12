US-Anleihen legen leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf eine trübe Stimmung an den europäischen Aktienmärkten, die für eine etwas stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorge.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im frühen Handel leicht um 0,05 Prozent auf 130,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,41 Prozent. Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt haben den Kursen zum Handelsauftakt keine größeren Impulse gegeben. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger stark als erwartet gestiegen. An den Finanzmärkten warten die Anleger auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für November, der am Freitag auf dem Programm steht./jkr/bgf/mis