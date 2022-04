US-Anleihen legen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel die Gewinne ausgebaut. Am Markt wurden neue Inflationszahlen als Grund genannt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,61 Prozent auf 120,48 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 2,71 Prozent. Kurz zuvor war sie mit 2,83 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 2018 gestiegen.

Auslöser für den Renditerückgang waren neue Inflationsdaten. Zwar ist die allgemeine Teuerung im März auf 8,5 Prozent und damit auf einen rund 40-jährigen Höchststand gestiegen. Die Kerninflation stieg jedoch nur auf 6,5 Prozent, was etwas unterhalb der Markterwartungen lag. Die Kernteuerung wird ohne Energie und Nahrungsmittel berechnet. Sie gilt als verlässlichere Größe, um den unterliegenden Inflationstrend zu bestimmen.

Die Daten dürften die US-Notenbank Fed dennoch in ihrem Kurs bestätigen. Das Fed-Inflationsziel von zwei Prozent wird schon seit längerem deutlich überschritten. Die Währungshüter haben bereits durchblicken lassen, ihren geldpolitischen Kurs erheblich zu verschärfen. An den Finanzmärkten werden allein für dieses Jahr Zinsanhebungen von mehr als zwei Prozentpunkten erwartet. Außerdem will die Fed ihre billionenschwere Bilanz bald zügig abschmelzen./bek/he