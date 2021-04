US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung zu den Verlusten am Vortag. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,20 Prozent auf 132,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,6 Prozent.

Konjunkturdaten fielen zur Eröffnung durchweg positiv aus. Der US-Einzelhandel steigerte seine Umsätze im März nach einem schwachen Vormonat deutlich, während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr fielen. Regionale Industrieindikatoren fielen ebenfalls solide aus.

Im Handelsverlauf stehen weitere Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Erwartet werden Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt. Es äußern sich zudem einige Notenbanker aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve./bgf/jkr/jha/