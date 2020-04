US-Anleihen legen zu - Starker Ölpreisverfall verunsichert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag zu Handelsbeginn gestiegen. Die deutlich gefallenen Ölpreise sorgen für Verunsicherung und stützen die als sicher geltenden Staatsanleihen. So ist der US-Ölpreis auf den tiefsten Stand seit über 21 Jahren gefallen. Die US-Aktienmärkte und vor allem Aktien der Ölausrüstern dürften daher zu Handelsbeginn unter Druck geraten.

Die USA sind in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Ölförderland geworden und leiden daher unter dem Verfall. Zu der dramatischen Entwicklung tragen neben dem Einbruch der Erdölnachfrage infolge der Corona-Krise auch Zweifel an der Reaktion großer Ölproduzenten auf die Krise bei.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,20 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 1/32 Punkte auf 100 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,348 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 108 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,621 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legen um 13/32 Punkte auf 118 21/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,241 Prozent./jsl/bgf/fba