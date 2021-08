US-Anleihen legen zu - trübe Stimmung an den Finanzmärkten stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Marktbeobachter sprachen von einer allgemein trüben Stimmung an den internationalen Finanzmärkten, die für eine etwas stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,08 Prozent auf 134,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,25 Prozent.

Kursverluste an den asiatischen und europäischen Börsen und die Aussicht auf eine schwächere Eröffnung an der New Yorker Aktienbörse sorgten für Auftrieb bei US-Staatspapieren. Gestützt wurde die stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Papieren auch durch enttäuschende US-Konjunkturdaten.

Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt wurde bekannt, dass die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel im Juli stärker als erwartet gesunken waren. Die Daten reihten sich ein in weitere US-Konjunkturdaten, die in den vergangenen Handelstagen enttäuschend ausgefallen waren.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus zunächst auf Konjunkturdaten gerichtet. Die Anleger warten auf Kennzahlen zur US-Industrieproduktion, bevor am Abend ein Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell das Interesse der Anleger am US-Rentenmarkt auf sich ziehen dürfte./jkr/jsl/jha/