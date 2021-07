US-Anleihen legen zu - Wall Street schwächelt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Dagegen zeigten sich die Anleger an der Wall Street nach den jüngsten Rekorden vorsichtig. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,23 Prozent auf 133,82 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere sank im Gegenzug auf 1,30 Prozent.

Von uneinheitlichen amerikanischen Konjunkturdaten gingen keine richtungsweisenden Impulse für die Anleihenkurse aus. Der Empire-State-Index, der die Stimmung in den Unternehmen in der Region New York misst, kletterte im Juli überraschend stark auf ein Rekordniveau. Zudem deuten wöchentliche Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt auf eine fortgesetzte Erholung nach dem Corona-Einbruch hin. Analysten hatten im Schnitt allerdings einen etwas stärkeren Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet. Zudem trübte sich der Philly-Fed-Index, der das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia misst, im Juli stärker als erwartet ein./gl/men