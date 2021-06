US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Anleihemarkt hat am Mittwoch nachgegeben. Marktexperten nannten die anhaltende Erholung an der Wall Street als Grund. Als sicher empfunden Anlagen seien daher weniger stark nachgefragt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 132,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,49 Prozent./la/he