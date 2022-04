US-Anleihen: Leichte Verluste

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,08 Prozent auf 119,84 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 2,83 Prozent.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich auf mehrere Reden von Vertretern der US--Notenbank, hieß es von Experten. Sie erhofften sich neue Erkenntnisse darüber, ob die Fed im Mai den Leitzins um einen halben Prozentpunkt anheben werde./he