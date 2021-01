US-Anleihen: Leichte Verluste im frühen Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind zu Handelsbeginn am Donnerstag moderat gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab um 0,03 Prozent auf 136,76 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 1,09 Prozent.

Belastet werden die US-Anleihen aktuell von der Aussicht auf ein billionenschweres neues Corona-Hilfspaket im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise. Die damit neu angefachten Wachstumshoffnungen treiben die Renditen nach oben und belasten entsprechend die Anleihekurse.

Überraschend schwach ausgefallene Daten vom US-Jobmarkt konnten die Anleihen vor diesem Hintergrund nur etwas stützen. In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt angesichts einer hohen Zahl von Neuinfektionen in der Corona-Pandemie in der vergangenen Woche spürbar verschärft./la/jkr/he