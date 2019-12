US-Anleihen liegen leicht im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach anfänglichen leichten Verlusten haben US-Staatsanleihen am Donnerstag im späten Handel wieder ins Plus gedreht. Die Gewinne hielten sich aber in engen Grenzen.

Neue Konjunkturdaten fielen eher negativ aus. Die Industriestimmung in der Region Philadelphia trübte sich spürbar ein, während die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe nicht ganz so deutlich fielen wie erwartet. Zudem gingen die Verkäufe bestehender Häuser im November deutlich stärker zurück als erwartet. Auch der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren blieb im November etwas hinter der Marktprognose zurück. Zweijährige Staatsanleihen legten um 1/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 98 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,72 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere rückten um 2/32 Punkte auf 98 18/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 1,91 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 1/32 Punkte auf 100 20/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,35 Prozent./bek/jha/