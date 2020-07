US-Anleihen mit Kursverlusten nach dem verlängerten Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Woche gestartet. An den Finanzmärkten überwog am frühen Nachmittag generell die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung nach dem Einbruch in der Corona-Krise, während gleichzeitig die Sorge vor neuen Corona-Infektionswellen etwas in den Hintergrund trat. Während führende Aktienmärkte zum Teil kräftig zulegen konnten und sich an der Wall Street ebenfalls ein freundlicher Auftakt erwartet wird, gerieten die festverzinsliche Papiere unter Druck.

In den USA waren die Finanzmärkte am vergangenen Freitag vor dem Nationalfeiertag am Samstag geschlossen. Nach dem verlängerten Wochenende könnten wichtige Konjunkturdaten für Impulse am US-Rentenmarkt sorgen. Im weiteren Tagesverlauf stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen auf dem Programm. Am Markt wird mit einem deutlichen Anstieg des Stimmungsindikators gerechnet. Der Indexwert dürfte demnach auch über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten steigen. Werte oberhalb der Marke deuten auf Wachstum hin.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,16 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,31 Prozent. Richtungsweise zehnjährige Anleihen verloren 8/32 Punkte auf 90 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,70 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 26/32 Punkte auf 94 26/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,46 Prozent.