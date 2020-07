US-Anleihen: Moderate Kursgewinne in den längeren Laufzeiten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig bewegt. Nur bei den längeren Laufzeiten gab es moderate Kursgewinne. Ein Anstieg der Inflationsrate in den USA konnte am Rentenmarkt nicht für stärkere Impulse sorgen. Im Juni war die Teuerungsrate auf 0,6 Prozent gestiegen, nach zuvor 0,1 Prozent. Analysten hatten diesen Zuwachs erwartet.

Etwas gestützt wurden die Festverzinslichen durch die Entwicklung der Corona-Krise in den USA. Eine hohe Zahl von Neuinfektionen und die Sorge vor weitreichenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sorgten auch am Dienstag für eine gewisse Nachfrage am Rentenmarkt.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,153 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,282 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,614 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 4/32 Punkte auf 98 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,303 Prozent./la/he