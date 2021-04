US-Anleihen nach US-Preisdaten kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Ein deutlicher Anstieg der Inflationsrate in den USA konnte zum Handelsauftakt wenig Impulse setzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg geringfügig um 0,02 Prozent auf 131,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,66 Prozent.

Im März hatte sich die Inflation in den USA überraschend deutlich verstärkt. "Der Preisdruck in den USA nimmt zu", sagte Analyst Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Allerdings sei dies mit höheren Energiepreisen zu erklären. Die Kernteuerung, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, ist nach Einschätzung von Boldt weiterhin als moderat einzustufen./jkr/jsl/jha/