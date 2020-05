US-Anleihen: Notierungen drehen überwiegend ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späten Handel anfängliche Verluste überwiegend aufgeholt. Papiere mit langen Laufzeiten drehten ins Plus. Die Kursbewegungen hielten sich allerdings in engen Grenzen. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed (Beige Book) wirkte sich am Anleihenmarkt kaum aus. Der Fed zufolge belastet die Corona-Krise die amerikanische Wirtschaft nach wie vor stark.

Im frühen Handel hatte die Zuversicht an den Finanzmärkten die als sicher geltenden US-Bonds noch etwas belastet. Die Märkte spekulieren auf weitergehende Öffnungen der Wirtschaft in der Corona-Krise. Auch das von der EU-Kommission vorgeschlagene Hilfspaket mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro sorgte international für Zuversicht.

Zweijährige Anleihen gaben zuletzt um 1/32 Punkt auf 99 28/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,180 Prozent. Fünfjährige Papiere legten um 1/32 Punkt auf 100 5/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,340 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stiegen um 6/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,675 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rückten um 9/32 Punkte auf 95 18/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 1,430 Prozent./bek/he