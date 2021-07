US-Anleihen: Rendite entfernt sich von Fünfmonatstief

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn deutlich gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,23 Prozent auf 133,51 Punkte. Zehnjährige Staatspapiere rentierten mit 1,34 Prozent. Die Rendite hat sich damit spürbar von ihrem am Vortag markierten Fünfmonatstief entfernt.

Am Markt wurde die bessere Börsenstimmung als ausschlaggebender Grund für die schwächere Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren genannt. Dagegen hatte die trübe Marktstimmung in den Tagen davor für erheblichen Auftrieb am Anleihemarkt gesorgt. Dazu trugen auch teils enttäuschende Konjunkturdaten bei. Hinzu kam die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.

Vor dem Wochenende stehen in den USA keine entscheidenden Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Es haben sich auch keine US-Notenbanker mit Redebeiträgen angekündigt. In einem Zeitungsinterview äußerte die regionale Notenbankchefin von San Francisco, Mary Daly, ihre Sorge, dass die rapide Verbreitung der Delta-Variante den globalen Konjunkturaufschwung gefährden könne./bgf/jsl/jha/