US-Anleihen: Renditen legen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit weiteren Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,36 Prozent auf 119,69 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg bis auf 2,78 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Anfang 2019.

Schon seit Wochen werden die Kapitalmarktzinsen durch die erwartete Geldpolitik der US-Notenbank Fed getrieben. Aufgrund der hohen Inflation, die sich gegenwärtig auf dem höchsten Stand seit etwa 40 Jahren bewegt, will die Fed ihre Ausrichtung in diesem Jahr rasch und deutlich straffen. Neue Inflationsdaten werden am Dienstag erwartet. Analysten rechnen mit einer Inflationsrate von mehr als acht Prozent.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn kaum auf dem Programm. Es äußern sich aber einige Zentralbanker aus den Reihen der Federal Reserve./bgf/jsl/jha/