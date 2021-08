US-Anleihen starten fester

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus China hielt sich die Risikofreude der Anleger an den Finanzmärkten in Grenzen und die Festverzinslichen bekamen Auftrieb.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 134,14 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,27 Prozent. Zum Wochenauftakt zeigten Daten aus China zur Industrieproduktion und zum Umsatz im Einzelhandel, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt an Fahrt verliert. Bei der Produktion und bei der Umsatzentwicklung hat sich das Wachstum im Juli überraschend deutlich abgeschwächt. Zum Handelsauftakt fielen auch Konjunkturdaten aus den USA enttäuschend aus, was den Kursen am US-Rentenmarkt aber keinen neuen Auftrieb verleihen konnte. Im August hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben in der Region um New York unerwartet stark eingetrübt. Der Empire State-Index fiel deutlich stärker als erwartet./jkr/jsl/jha/