US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,10 Prozent auf 134,18 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel auf 1,28 Prozent.

Unterstützung erhielten sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen durch neue Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche überraschend und deutlich gestiegen. Die Erstanträge geben einen Einblick in die kurzfristige Entwicklung am Jobmarkt. Sie sind allerdings auch recht schwankungsanfällig. In Europa hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre extrem lockere Geldpolitik im Grunde bestätigt. Zugleich arbeitete sie ihre neue Strategie in die geldpolitische Erklärung zum Zinsentscheid ein. Analysten bewerteten die neuen Leitlinien überwiegend als Hinweis auf eine anhaltend lockere Geldpolitik, die möglicherweise noch länger großzügig bleibt als bisher erwartet./bgf/mis