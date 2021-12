US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,13 Prozent auf 130,73 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,45 Prozent.

Am Markt war die Rede von einem verhaltenen Auftakt. Konjunkturdaten bewegten die Kurse kaum, da sie der Tendenz nach bereits bekannt waren. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal um 2,3 Prozent gewachsen und damit etwas stärker als bisher bekannt. Da die Zahl jedoch auf das Jahr hochgerechnet ist, fällt die Revision nicht schwer ins Gewicht. An dem Fakt, dass die US-Wirtschaft im Sommer deutlich an Fahrt eingebüßt hat, ändert sich nichts. Im Handelsverlauf stehen noch Verkaufsdaten vom Immobilienmarkt auf dem Programm. Außerdem wird die Verbraucherstimmung des Conference Board erwartet./bgf/jsl/jha/