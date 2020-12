US-Anleihen starten mit Gewinnen in die Woche

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,11 Prozent auf 137,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 0,94 Prozent.

Die Aktienmärkte reagierten am Montag mit Verlusten auf die stockenden Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union über ein Brexit-Handelsabkommen. Einige Analysten wie von JPMorgan setzten die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns der Gespräche nach oben. Negative Nachrichten kamen vor allem aus der britischen Presse. Die Zeitung "The Sun" berichtete auf ihrer Internetseite, Premier Boris Johnson könnte noch im Laufe des Tages den Gesprächsabbruch bekanntgeben. Für Belastung sorgte auch die angespannte Corona-Lage. Sowohl in Teilen der USA als auch in einigen Ländern Europas und Asiens beginnen die Neuinfektionen wieder zu steigen. Die vielerorts festgelegten neuen Corona-Beschränkungen zeigen damit noch nicht die gewünschte Wirkung. Sollten die Beschränkungen weiter verschärft werden müssen, würde dies zusätzlich auf der konjunkturellen Entwicklung lasten./bfg/jkr/mis