US-Anleihen starten mit Gewinnen - Renditen stabilisieren sich

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,27 Prozent auf 121,88 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 2,44 Prozent. Wenige Stunden zuvor war sie im außerbörslichen Handel auf 2,55 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2019.

Bis zur jüngsten Stabilisierung der Renditen war der Zinsauftrieb an den Kapitalmärkten stark gewesen. Hintergrund sind zunehmende Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed. Im Jahresverlauf werden der Fed zahlreiche Zinsanhebungen zugetraut. Wegen der hohen und absehbar steigenden Inflation rückt außerdem zunehmend ein höheres Straffungstempo in den Blick. Es wird für möglich gehalten, dass die Fed nicht die üblichen Zinsschritte von 0,25 Prozentpunkten je Sitzung, sondern größere Schritte je 0,50 Punkten vornehmen könnte.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenbeginn kaum auf dem Programm. Es äußern sich jedoch einige hochrangige Notenbanker./bgf/jkr/mis