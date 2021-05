US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 131,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,59 Prozent.

Für leichten Druck auf die Kapitalmarktzinsen sorgten Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatten gleich mehrere hochrangige Zentralbanker das Risiko einer nachhaltig steigenden Inflation verneint und damit Spekulationen auf eine absehbare geldpolitische Wende gedämpft. Konjunkturdaten bewegten die Kurse am Anleihemarkt kaum. Zahlen vom Immobilienmarkt spiegelten den sich verstärkenden Preisauftrieb wider. Der breite Case-Shiller-Hauspreisindex stieg im März auf Jahressicht so stark wie seit gut 15 Jahren nicht mehr. Ein treibender Faktor ist die hohe Nachfrage nach Wohnraum wegen coronabedingter Heimarbeit. Im Handelsverlauf stehen weitere Konjunkturdaten auf dem Programm. Vom Häusermarkt werden Zahlen zu den Neubauverkäufen erwartet. Das Conference Board veröffentlicht sein Konsumklima./bgf/jsl/he