US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,04 Prozent auf 127,34 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug wenig verändert 1,87 Prozent.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine steht an den Finanzmärkten unverändert im Mittelpunkt. Die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren bleibt hoch, was Druck auf die Renditen ausübt. Hoffnung liegt auf neuen Gesprächen zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine. Bisher liegen die Positionen weit auseinander. Zudem setzt Russland seinen Angriff auf die Ukraine fort.

Im Handelsverlauf dürften Marktteilnehmer auch auf Konjunkturdaten achten. Veröffentlicht werden der ISM-Index für die Dienstleister und Auftragszahlen aus der Industrie. Seitens der US-Notenbank Fed äußert sich der Vorsitzende Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Am Vortag hatte er die Aussicht auf höhere Leitzinsen in den USA bestätigt, zugleich aber auf die hohe Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Kriegs hingewiesen./bgf/jsl/he