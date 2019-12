US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit weiteren, wenn auch leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg weiter in Richtung der Zwei-Prozent-Marke. Letztmalig wurde diese im Sommer überschritten.

Neue Konjunkturdaten fielen eher negativ aus. Die Industriestimmung in der Region Philadelphia trübte sich spürbar ein, während die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe nicht ganz so deutlich fielen wie erwartet. Im weiteren Verlauf stehen noch Daten vom Immobilienmarkt und der Sammelindex der Frühindikatoren an. Diese Daten bewegen die Finanzmärkte in der Regel kaum. Zweijährige Staatsanleihen stagnierten auf 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen ebenfalls unverändert auf 98 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,73 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere fielen um 2/32 Punkte auf 98 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,92 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 9/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,36 Prozent./bgf/niw/jha/