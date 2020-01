US-Anleihen starten mit weiteren Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit weiteren Verlusten in den Handel gegangen. Die insgesamt bessere Marktstimmung belastete die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren. In Asien und Europa reagierten die Anleger erleichtert auf Deeskalationssignale aus den USA gegenüber Iran. Äußerungen von US-Donald Trump vom Mittwochabend wurden entsprechend interpretiert.

Konjunkturdaten bewegten in diesem Umfeld kaum. Die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt waren schwächer ausgefallen als erwartet. Allerdings zeichnet sich der amerikanische Arbeitsmarkt durch eine sehr hohe Beschäftigung bei moderat wachsenden Löhnen aus. Grund zu Sorge geben die Daten daher nicht.

Unterdessen bestätigte der Vizechef der US-Notenbank Fed den geldpolitischen Kurs. Eine Änderung der Geldpolitik sei so lange nicht zu erwarten, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht entscheidend änderten, sagte Richard Clarida.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 1/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben 2/32 Punkte auf 100 10/32 Punkt nach. Sie rentierten mit 1,68 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 98 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,89 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 8/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,37 Prozent./bgf/jkr/jha/