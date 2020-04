US-Anleihen starten stabil - Starker Anstieg der Arbeitslosigkeit

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn wenig verändert. Lediglich dreißigjährige Papiere legten zu.

Wegen der Corona-Pandemie haben in den USA die fünfte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 18. April wurden 4,4 Millionen Neuanträge registriert. Damit haben innerhalb von fünf Wochen mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. Die Marktreaktionen hielten sich jedoch in Grenzen, da Ökonomen mit einem massiven Anstieg gerechnet hatten.

Zuletzt hat sich die Lage an den Finanzmärkten etwas stabilisiert. Dazu trug auch die Erholung der davor deutlich gefallenen Rohölpreise bei. Die Verunsicherung bleibt jedoch angesichts der gravierenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hoch. Im weiteren Handelsverlauf werden die von Markit erhobenen Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Zudem stehen Daten zum Häusermarkt an.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 9/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,217 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 100 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,378 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere verharrten bei 108 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,620 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 9/32 Punkte auf 119 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,205 Prozent./jsl/bgf/jha/