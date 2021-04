US-Anleihen steigen weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag die Kursgewinne im Verlauf des Handels ausgebaut. Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung zu den Verlusten am Vortag. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,51 Prozent auf 132,62 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 1,54 Prozent. Möglicherweise sorgten auch geopolitische Spannungen zwischen den USA und Russland für Nachfrage nach als sicher geltenden US-Papieren, hieß es am Markt.

Konjunkturdaten fielen fast durchweg positiv aus. Der US-Einzelhandel steigerte seine Umsätze im März nach einem schwachen Vormonat deutlich, während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr fielen. Regionale Industrieindikatoren fielen ebenfalls solide aus. Die US-Industrie hat ihre Produktion im März nach einem witterungsbedingt schwachen Vormonat wieder gesteigert, allerdings nicht so stark wie erwartet./bek/he